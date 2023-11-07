اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في منطقة الشاطئ بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بوجود اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في منطقة الشاطئ.

وأضافت قناة القاهرة الإخبارية، أنّ قوات الاحتلال فصلت مستشفى القدس في غزة عن محيطه بشكل كامل، لافتة إلى أنّ البوارج الحربية الإسرائيلية تستهدف غرب قطاع غزة، كما توجد مواجهات مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني على الحدود.

وفي سياق آخر، ذكر البنتاجون أنّ 38 هجوما طال القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.