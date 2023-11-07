سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. يواصل الهدوء

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، عن هدوء سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم، في ظل عدم حدوث أي تغير في الأسعار منذ بداية التعاملات الصباحية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- بلغ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنك المركزي المصري 32.90 جنيه للشراء و33.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية داخل البنك الأهلي المصري 32.92 جنيه للشراء، و33.08 جينه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 33.18 جنيه للبيع، و33.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

- بلغ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 33.13 جنيه للبيع، وللشراء 32.97 جنيه.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

- وعن سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية، سجل 33.02 جنيه للشراء، و 33.18 جنيه للبيع.