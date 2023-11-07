مئات الشهداء والجرحى في 5 جرائم جديدة للاحتلال الإٍسرائيلي بغزة

استشهد عشرات الفلسطنيين، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.

استهداف مربع سكني وسط دير البلح

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية فان طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ مربعا سكنيا وسط دير البلح، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين جلهم من الأطفال والنساء والمسنين، وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، فيما العشرات منهم تحت الركام.

كما استُشهد عشرات الفلسطنيين ، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال أحياء متفرقة في غزة.

استهداف مربع سكني لعائلة السموني

واستهدفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بشكل كامل يعود لعائلة السموني، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

قصف عدة أحياء وارتقاء عشرات الشهداء

واستشهد عدد من الفلسطنيين وجرح آخرون، جراء استمرار الغارات والقصف المدفعي على أحياء: الشجاعية، والزيتون، وتل الهوا، والنصر، والشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ بمدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي، كما استهدف قصف للاحتلال بناية سكنية من عدة طوابق في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

مجزرة بحق عائلة حسان في مخيم النصيرات

وارتكب الاحتلال اليوم مجزرة بحق عائلة حسان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث وصلت جثامين عشرات الشهداء إلى مستشفى العودة، وكانت عبارة عن أشلاء ومتفحمة، وهناك مفقودين تحت الأنقاض.