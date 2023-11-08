سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8-11-2023

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-11-2023 في البنوك المصرية، ولم يطرأ عليه أي تغيير في الأسعار منذ أغسطس الماضي، ليسجل متوسط الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفق ما كشف عنه الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-11-2023 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.84 جنيه بيعا و30.75 جنيه شراء.

سعر الدولار في بنك القاھرة

- ووصل سعر الدولار داخل بنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- ووصل سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندریة إلى 30.90 جنيه بيعا أما سعر الشراء فوصل إلى 30.85 جنيه.