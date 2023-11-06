سعر الدولار اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا بشكل ملحوظ خلال نهاية التعاملات الصباحية، ويتراوح سعر الشراء بين 30.90 جنيه و30.75 جنيه بالنسبة للأعلى والأقل في البنوك المصرية، وبالنسبة لسعر البيع من 30.85 جنيه إلى 30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

وعن سعر الدولار اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك المصرية، خلال نهاية التعاملات نرصدها في السطور التالية الأسعار بعدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر هو نفس السعر في البنك الأهلي إذ ان جاء الشراء بـ 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية جاء بـ30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.