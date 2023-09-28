غلق 9 منشآت طبية غير حكومية خلال حملة بكفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مرور مكبرة شملت جميع مراكز المحافظة في وقت متزامن، حيث جرى غلق وتشميع عدد من المنشآت الطبية الغير حكومية المخالفة للقانون، وبلغ عددها 9 منشآت طبية.

الصحة والسكان

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، في إطار خطة مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات.