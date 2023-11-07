ضخ 70 طن سكر يوميا بالمنافذ والجمعيات في قنا.. الكيلو بـ 27 جنيها

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن بدء توريد كميات كبيرة من السكر يوميا بسعر 27 جنيها للكيلو بدءا من غدا الأربعاء، وسيتم توزيعها على منافذ المحافظة، ومنافذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، المنتشرة بمدن وقرى المحافظة، يأتي ذلك في إطار مبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ضخ كميات من السكر

وأضاف «الداودي»، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وافق في اتصال هاتفي معه، على ضخ 70 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيها للكيلو، بمنافذ المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك 58 منفذا على مستوى المراكز والمدن، فضلا عن 106 مقرات للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وأكد محافظ قنا أن السلع الغذائية متوفرة لجميع المواطنين، وان السلاسل التجارية مستمرة في تقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة.