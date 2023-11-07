10468 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 27 ألف جريح جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10468، وأكثر من 27 ألف جريح، جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية عدوان 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ مربعا سكنيا وسط دير البلح، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين جلهم من الأطفال والنساء والمسنين، وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، فيما العشرات منهم تحت الركام.

كما استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أحياء متفرقة في غزة.