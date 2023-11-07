أستاذ مناعة تحذر من طفيليات المعدة.. تسبب وفاة 200 ألف شخص سنويا

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذة المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إنَّ الطفيليات والجراثيم المعوية، تتسبب في وفاة 200 ألف شخص سنويًا حول العالم، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية الرسمية، ويقصد بها أنواع من الديدان تعيش على الغذاء بجسم الإنسان وتسبب له أضرارًا، وأشهر أنواعها «الأميبا» و«الديدان المعوية».

«الشريف»: ربع سكان العالم يصابون بالطفيليات المعوية

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها في برنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الطفيليات والديدان المعوية، معرضًا للإصابة بها ربع سكان كوكب الأرض، ما يعني الانتشار الواسع لعدوى الإصابة بهذه الطفيليات.

طرق انتقال العدوى والإصابة بديدان وطفيليات المعدة

وتابعت أستاذة المناعة والميكروبيولوجي: «انتقال هذه الديدان غالباً يتم عبر التعامل مع طعام أو مياه ملوثة أو حتى السير بقدم حافية على أرض رطبة تم التبرز فيها من شخص مصاب بهذه الطفيليات».

واستطردت «الشريف»، أنه لتجنب الإصابة بها لا بد من اتباع طرق الوقاية من عدم استخدام الماء الملوث في الشرب أو غسل الخضروات والفاكهة، أو حتى الاستحمام، وغسل اليدين قبل تناول أي طعام، لافتةً إلى أنَّ بيض هذه الديدان يعيش لفترات طويلة، خاصةً في «الورقيات» التي لابد من غسلها جيدًا بالماء الجاري النظيف، لأن بيض الطفيليات قد يكون عالقاً بها ولا يُرى إلا بالمجهر.