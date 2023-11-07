طيور الجنة.. عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين في 32 يوما من الحرب

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن أرقام مؤلمة توضح خسائر الفلسطنيين من النساء والأطفال بسبب إجرام الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على غزة، وذلك بعد مرور 32 يوما كاملة من العدوان.

وارتقى 4237 طفلا شهيدًا و2719 سيدة و631 مسنًا من الجنسين، بينما أبلغ عن فقدان 1300 طفل.

ارتفاع الشهداء والجرحى لأكثر من 37 ألف فلسطيني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، إلى 10.468 شهيدا، وأكثر من 27 ألف جريح، منهم أن 10305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 163، والجرحى إلى نحو 2300، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة في مستشفيات غزة

ونوهت وزارة الصحة الفلسطينية إلى احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة في مستشفيات قطاع غزة التي تؤوي 130 طفلا حديث الولادة، وقد يهدد ذلك حياتهم.

واستشهد 50 نازحا من المقيمين في مباني الأونروا وأصيب 461 آخرين منذ 7 أكتوبر، وذلك بسبب استهداف آلة الاحتلال الحربية لمدارس الإيواء، والتي ترفع علم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وتكتسب الصفة الأممية.