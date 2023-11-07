«خدمات نقل الدم»: زيادة عدد المتبرعين بسبب الوضع المأساوي في غزة

قالت الدكتورة فاتن مسعد، نائب مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن الحملة الشعبية الجماهيرية للتبرع بالدم بالتنسيق مع منظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني والجامعات المصرية نتج عنها تجميع كميات من الدم بمختلف الفصائل، وهي أرقام تفوق الروتين الطبيعي في التجميع بحسب منظمة الصحة العالمية.

تحمس كبير من الشباب للتبرع بالدم

وأضافت «مسعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلاميتان إيمان عزالدين ومنى عبدالغني، أن طاقات المصريين للتبرع بالدم تحسنت على مدى طويل، ولكن نتيجة للوضع الإنساني والمأساوي الموجود في غزة جعل هناك تحمساً كبيرا من المواطنين والشباب للتبرع.

وأشارت إلى أن تجميع أكياس الدم وصلت لأرقام جيدة للغاية، ونستطيع إيصالها للمستشفيات كلها التي تراعي الجرحى الذين يدخلون بشكل دوري من معبر رفح، وهناك مخزون استراتيجي كاف وواف بالفصائل كلها.

20 ألف كيس للدم والبلازما

ولفتت أن تجميع الدم موسمي لأنه مرتبط بالجامعات ووجود الشباب ويقل نسبيا في موسم المصايف، مشيرة إلى أن أعداد المتبرعين وصلت لأكثر من 20 ألف شخص.