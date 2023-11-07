«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد.. وتحذر من ظاهرة جوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية غدا.

الأسبوع الماضي والحالي درجات الحرارة أعلى من الطبيعي

وقالت الدكتورة منارغانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية dmc، أن الأسبوع الماضي والحالي درجات الحرارة أعلى من الطبيعي بنحو من 3 – 4 درجات، ونسجل متوسط خلال هذه الأيام ما بين 31-32 درجة مئوية ولكن من الطبيعي تكون حول 28 درجة مئوية لأننا بنتأثر بتوزيعات ضغطية لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجوي العليا يعمل على زيادة فترة أشعة الشمس بالشكل الكبير، فيتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

موعد انتهاء الشبورة

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة متوقعة استمرارها غدًا أيضًا وقد تصل لحد الضباب أي تتسبب في انعدام الرؤية وتتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الساعات الأولى من الصباح االباكر، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، متابعة أنه يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا، ويصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ12 درجة مئوية.