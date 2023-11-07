تحذيرات من الضباب على أغلب المناطق اليوم.. اعرف درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

فيما يشهد غدا أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد خلال النهار، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-11-2023

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 22 درجة مئوية.