«الأرصاد»: الحرارة ترتفع 4 درجات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير من الأسبوع الماضي ومستمرة على مدار الأسبوع الجاري، مشيرةً إلى أن قيم الحرارة اليوم تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بما يصل 4 درجات، والعظمى على القاهرة اليوم ستسجل 32 درجة مئوية.

وجود الشبورة المائية الكثيفة

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنّ من أهم دلائل هذا الاستقرار وجود الشبورة المائية الكثيفة التي نلاحظها اليوم وخلال الأيام الماضية، بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

مرتفع جوي يزيد من فترات سطوح الشمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار، وهو ما يساعد بشكل كبير على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ويحجز الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، كما ترتفع نسب الرطوبة نشعر بها خلال فترات النهار والليل».