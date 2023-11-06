الأرصاد: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وتوقعات بانخفاضها نهاية الأسبوع

أكّدت الدكتورة منار غانم، عضو بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، تشهد البلاد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، إذ ستصبح أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وذلك بسبب مرتفع جوي جديد.

مرتفع جوى السبب في الشبورة الكثيفة

وأوضحت منار غانم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ درجات الحرارة سترتفع اليوم بين 3-4 درجات على جميع الأنحاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، وحار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وصولا إلى شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية والغربية ومدن القناة.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة سيصاحبه تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر حتى نهاية الأسبوع، وذلك بسبب ارتفاع الرطوبة التي تتكون على المزروعات في ساعات الليل المتأخرة، وأيضا وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يحجز الرطوبة في طبقة قريبة من الأرض بنحو 6 أمتار، وتتحول الشبورة الى ضباب على الطرق مع الدقائق الاولي لظهور أشعة الشمس في الصباح الباكر.

وأكدت أنَّه بداية من نهاية الأسبوع الجاري سيشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على جميع انحاء الجمهورية بقيم تصل لـ4 درجات، إذ تسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، ومائلة للبرودة مع بداية ساعات المساء، وباردة في ساعات الليل المتأخرة، حيث سيكون هناك فارق بنحو 10 درجات بين الحرارة العظمي والصغرى.