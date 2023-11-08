نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالطفيليات المعوية.. احذري شعر القطط

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذة المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إنَّه لحماية الأطفال من الإصابة بالطفيليات المعوية، على الأمهات، مراعاة نظافة الطعام والشراب وغسيل يدي الطفل باستمرار، مؤكدةً أنَّ الحيوانات الأليفة، مثل القطط والكلاب، قد تكون حاملة للمرض وينتقل للطفل من خلال التعامل معها.

«الشريف»: شعر القطط والكلاب قد ينقل عدوى طفيليات المعدة للطفل

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ شعر القطط والكلاب قد يعلق به بيض هذه الطفيليات، وعند لعب الطفل في شعر الحيوان قد تنتقل له الإصابة، بجانب أنَّ الأظافر الطويلة ترفع من نسبة الإصابة سواء أظافر الطفل نفسه أو أحد أفراد الأسرة أو أي شخص يتعامل معه الطفل طالما سيلمس ألعابه أو طعامه.

احذروا الأظافر الطويلة

وتابعت أستاذة المناعة والميكروبيولوجي: «العدوى يصاب بها المصاحبون للشخص في المنزل، فمشكلة هذه الطفيليات والديدان المعوية أنها سريعة الانتشار للغاية، وعلى الأم استخدام المطهرات وكي الملابس، وغلي الملابس الداخلية للأطفال».