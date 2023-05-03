«الصحة» تحذر من تقبيل الرضع.. يصيب الأطفال بعدة أمراض

حذرت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي لها منذ قليل، من تقبيل الأطفال خاصة الرضع الأقل من 6 أشهر، موضحة أن ذلك يجلعهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس الهربس الفموي، إذ ينتشر أكثر بين الفئة العمرية الأقل من 6 أشهر بسبب ضعف الجهاز المناعي.

أعراض الإصابة بفيروس الهربس

وأوضحت وزارة الصحة أنه لابد من تجنب تقبيل الأطفال، والمداومة على غسيل اليدين قبل حمل الطفل أو بعده، مشيرة إلى أن فيروس الهربس الفموي يظهر على شكل قرح في الشفتين والحلق، واللوزتين، وفي بعض الأحيان يصيب العين في حالات نادرة.

الهربس الفموي ينتقل عن طريق الرذاذ

وعن طرق الإصابة بفيروس الهربس الفموي، قالت إن فيروس الهربس الفموي ينتقل عن طريق الرذاذ، ولمس المنطقة المصابة، واستخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب، لافتة إلى أن الشفاء من هذا الفيروس يكون في غضون أسبوع لا أكثر.