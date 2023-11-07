قصف صاروخي يستهدف قاعدة «كونيكو» الأمريكية في سوريا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة «كونيكو» الأمريكية في سوريا.

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال، ودعا جيش الاحتلال سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى «التزام منازلهم وملاجئهم».

يأتي ذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد جدة وحفيداتها الثلاث، فيما أصيبت الأم وبعدها رد «حزب الله» اللبناني باستهداف مستوطنة كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية بأراضي الاحتلال الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ غراد «كاتيوشا».