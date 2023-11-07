أمين الفتوى يوضح حكم الحلف على المصحف وكفارته

ردا على متصل يسأل عن حكم الحلف على المصحف وكفارته، أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّ المصحف ينعقد به اليمين على قول السادة الحنابلة – رضي الله عنهم، لأنه كلام الله – عز وجل.

«عبدالسميع»: من يحلف على المصحف ويحنث في يمينه عليه كفارة

وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ من يحلف على المصحف ويحنث في يمينه، أي الرجوع في اليمين، وعليه كفارة، مستشهداً بقول النبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فليأتها، وليكفر عن يمينه».

كفارة الحنث في اليمين: إطعام 10 مساكين

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّه طالما رأت المتصلة أمراً خيراً مما أقسمت على فعله، فلا ضرر في أن حنثت بيمينها، طالما ستخرج عنه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم، أو قيمة هذه الوجبات وتعطيها للفقراء، وأقل مبلغ عن كل وجبة 20 جنيها، أي الإجمالي 200 جنيه.