محلل اقتصادي: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تنذر بمخاطر اقتصادية عالمية

أكد عاصم منصور، المحلل الاقتصادي أن الحرب الحالية في فلسطين الآن سوف يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد في المنطقة العربية بالكامل بل في العالم بأكمله، حيث هجمات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم المستمرة تنبئ بمخاطر اقتصادية شديدة موضحًَا أن هناك مخاوف كبيرة في العالم بأكمله بارتفاع مؤشرات الركود والتضخم بسبب تصعيد الأزمة في فلسطين.

الحرب في غزة تؤثر على أسعار الطاقة

وأشار«منصور»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن الحرب الحالية في فلسطين تمثل أهم مخاطرها في ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع فوري لأسعار النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

اتساع رقعة الصراع يؤثر على الدول

وتابع «منصور» أن اتساع رقعة الصراع من أهم المخاوف التي تسيطر على بعض الدول أيضًا، حيث هذا التصعيد يعني ارتفاع معدلات الفائدة، وبالتالي الضغط على النمو الاقتصادي، ولجوء الشركات إلى خفض إنتاجها ومن ثم تسريح العمالة.