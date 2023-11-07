 فصائل عراقية تتبنى قصف قاعدة كونيكو الأمريكية في سوريا

أعلنت فصائل عراقية تبنيها قصف قاعدة «كونيكو» الأمريكية في سوريا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية أعلن أن قصفًا صاروخيًا استهدف قاعدة كونيكو الأمريكية في سوريا.

وفي وقت سابق، استهدف قصف صاروخي قاعدة الشدادي الأمريكية شمال شرق سوريا.

وأعلنت فصائل عراقية مسؤوليتها عن قصف قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.