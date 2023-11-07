العراق يتبرع بـ10 ملايين لتر وقود لمستشفيات غزة

قرر مجلس الوزراء العراقي التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزّة بكمية 10 ملايين لتر، للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة وأزمة نقص الوقود التي يعاني منها القطاع خلال الأيام الماضية بسبب العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء العراقي، برئاسة محمد شياع السوداني، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له.

وقال المكتب الإعلامي: «من أجل التخفيف عن معاناة الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، الذي يتعرض لعدوان وحصار قوّات الاحتلال الصهيوني، قرر مجلس الوزراء التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزّة بكمية 10 ملايين لتر، تضامنًا من العراق وشعبه مع أهالي القطاع».

قطاع غزة يعاني من نفاد الوقود

ويعاني قطاع غزة من نقص الوقود نتيجة العدوان المستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وتوقفت عشرات المستشفيات في قطاع غزة نتيجة نقص الوقود، لم يعد بإمكان السيارات السير في الشوارع بسبب عدم وفرة الوقود في غزة.