إنجازات 10 سنوات.. «الجامعة الأهلية» صرح تعليمي على أرض بني سويف

تُعد جامعة بني سويف الأهلية من أحدث المنشآت التعليمية على أرض المحافظة، التي جرى إنشاؤها طبقًا للقرار الجمهوري رقم 419، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، على مساحة 40 فدانا، حيث إنها لا تهدف إلى الربح وإنما لخدمة الطلاب على مستوى الجمهورية، وفق أحدث النظم الحديثة، حرصاً على مصلحتهم وتأهيلهم على أعلى مستوى في إطار رؤية مصر 2030.

كليات جامعة بني سويف الأهلية

وتضم جامعة بني سويف الأهلية عددا من الكليات والبرامج التي تسمح للطلاب اكتساب العلم والمعرفة، بالإضافة إلى دراسة احتياجات سوق العمل، والنهوض بالعملية التعليمية، حيث تضم الجامعة 19 برنامجا في 12كلية وهي الطب البشري، الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، والتمريض، الآداب، والتجارة، والإعلام، وتم إضافة برنامج علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

طفرة تعليمية كبيرة في محافظة بني سويف

وقال الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، في تصريحات لـ«الوطن» من المقرر أن تصل المرحلة الأولى بجامعة بني سويف الأهلية إلى 30 برنامجا دراسيا في مختلف التخصصات، متابعا: «إنه في ظل الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الرشيدة والحكيمة في إدارة البلاد، حظيت بني سويف بطفرة تعليمية من خلال ضم جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية ومعاهد خاصة».

على مساحة 40 فدانا

وأشار إلى أن الجامعة الأهلية تبعد عن القاهرة مسافة 125 كيلو، جرى تخصيص مساحة حوالي 40 فدانا لكليات الجامعة الأهلية، التي تشمل المباني والطرق الرئيسية والفرعية وبعض الملاعب الخاصة بالأنشطة الرياضية، والكافتيريات، والبرجولات الخاصة بالطلاب، وأماكن انتظار السيارات، والمساحات الخضراء، والحدائق.

كما أشار إلى أن جامعة بني سويف الأهلية تتميز بوجود برامج بينية فريدة ومبتكرة غير نمطية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والولي ورؤية مصر 2030 في التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة.