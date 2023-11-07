من الإدانة لإرسال فريق أممي.. مواقف جوتيريش في القضية الفلسطينية

قلدت الحكومة الإسبانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء وسام كارلوس الثالث، بسبب دوره في الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين، حيث تألق طوال مسيرته السياسية والدولية من خلال دفاعه عن الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان أن التزامه كان واضحًا بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة في أزمة غزة، في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق المدنيين الفلسطينيين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن إيزابيل رودريجيز المتحدثة باسم الحكومة اليسارية الإسبانية.

جوتيريش تعرض لهجوم بسبب دفاعه عن الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي

وتعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لهجوم من الاحتلال الإسرائيلي بسبب دفاعه عن المدنيين في قطاع غزة ومناشداته المستمرة لإيقاف إطلاق النار وإيصال للمساعدات الإغاثية والإنسانية والتي وصلت لزيارته لمعبر رفح البري.

مواقف جوتيريش الإنسانية لدعم فلسطين

البداية كانت بإدانة العدوان

بداية جهود جوتيريش كانت من خلال حثه يوم 7 أكتوبر على بذل جهود دبلوماسية في الشرق الأوسط، من أجل منع توسع النزاع بين فلسطين وإسرائيل، مضيفًا في بيان له «يحث الأمين العام على بذل كافة الجهود الدبلوماسية لتجنب توسع نطاق النزاع، ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين».

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دولة الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات على حافة الهاوية، مشيرًا أن المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفد من غزة.

تصريحات متتالية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن جوتيريش أنه يشعر بالفزع إزاء مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين في غارة على المستشفى المعمداني بغزة، قائلا: «أدين الحادث بشدة وقلبي مع عائلات الضحايا في غزة، ولابد أن تمتع المستشفيات في غزة والعاملون الطبيون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي».

زيارته لمصر ولمعبر رفح البري

وزار جوتيريش مصر والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي واتفق معه على ضرورة وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، كما زار معبر رفح لتفقد قوافل المساعدات الإنسانية الموجهة لغزة من مصر والأمم المتحدة وبعض الدول، وأشاد خلالها بدور مصر المحوري والإنساني لدعم الشعب الفلسطيني.

نشر فريق أممي تقني لمساعدة الهلال الأحمر المصري

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة موافقة الحكومة المصرية على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة، سيتخذ الفريق من مدينة العريش القريبة من رفح مقرا له.