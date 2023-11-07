تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023.. تابع أحداث غزة لحظة بلحظة

على مدار الشهور القليلة الماضية، ومنذ افتتاح قناة القاهرة الإخبارية، أصبحت من أفضل القنوات الإخبارية الموجودة في المنطقة العربية، إذ أنها حرصت على نقل الأحداث المحلية والعالمية لحظة بلحظة، فضلا عن بثها لعدد من الانفرادات تحديدا عن القضية الفلسطينينة، ما جعل الكثير من الأشخاص داخل مصر وخارجها يهتمون بمعرفة تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة الأحداث.

ومنذ بدء الحرب على غزة منذ أكثر من شهر، حرصت القاهرة الإخبارية على تقديم جميع المعلومات الخاصة بتلك الحرب بدقة كبيرة، ونوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 وخطوات ضبطها على التلفزيون، والذي جاء كالتالي:

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

وجاء تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة الأحداث المحلية والعالمية، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- تردد القناة: 11747.

- معدل الترميز: 24500

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 على التلفزيون

وهناك خطوات بسيطة لضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023، وتتمثل في الآتي:

- يقوم الراغب في تنزيل تردد قناة القاهرة الإخبارية، بالضغط على زر MENU الموجود في ريموت الرسيفر.

- ثم يتم اختيار القائمة الخاصة بالترددات.

- وبعدها يتم إدخال تردد قناة القاهرة الإخبارية في المربع المخصص لذلك.

- وبعد تنزيل التردد، يتم الضغط على حفظ حتى يتم تثبيت القناة على التلفزيون.