تردد قناة الكأس HD المفتوحة.. شاهد مبارياتك المفضلة

أعلنت قناة الكأس الرياضية عن بعض التغييرات الجديدة في القناة، والتي من المقرر أن يتم إجراؤها خلال الفترة المقبلة، إذ يتم تعديل الجودة الخاصة بصورة القناة، الأمر الذي يتطلب وجود تردد قناة الكأس HD المفتوحة على بعض الأقمار الصناعية المختلفة، ما يجعل عشاق الساحرة المستديرة يرغبون في تنزيل تردد قناة الكأس عبر شاشاتهم.

تردد قناة الكأس HD المفتوحة على النايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11919.

- معامل الترميز:27500.

- معامل تصحيح الخطأ:5/6.

- الإستقطاب: أفقي.

ترددات قناة الكأس 2023 Hd على العرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12245.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس المفتوحة على سهيل سات

- القمر الصناعي: سهيل سات.

- التردد: 10770.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 4/3.

وتحرص قناة الكأس الرياضية على بث المباريات الخاصة بالبطولات العربية، والمباريات التي تشارك بها بعض الدول العربية في البطولات العالمية والقارية، لذلك يعد تردد قناة الكأس HD المفتوحة من أهم وأبرز القنوات والترددات التي يحرص محبو مشاهدة كرة القدم على تنزيلها والبحث عنها حتى بعد إجراء التعديلات عليها.