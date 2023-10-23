تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات

قناة وناسة للأطفال 2023 تحظى باهتمام كبير من أولياء الأمور والأطفال، وذلك لما تقدمه من محتوى تعليمي ومتنوع يلبي احتياجات الأطفال في مختلف المراحل العمرية.

وتعتبر قناة وناسة للأطفال، إحدى القنوات المتخصصة لتقديم محتوى مناسب للأطفال حتى سن 13 عاما، وتحفل بجميع البرامج التي تجذب الأطفال وتكشف مواهبهم المختلفة، وتساعدهم على اكتساب مهارات مختلفة، كما تعمل على زرع القيم الدينية والأخلاقية بهم من خلال برامج بسيطة وسلسة.

تردد قناة وناسة للأطفال

التردد: 11470 / 11559 (v) .

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

ترددات قنوات الأطفال على نايل سات

ويحفل القمر الصناعي المصري نايل سات، على عدد كبير من قنوات الاطفال المتميزة، إضافة إلى قناة وناسة للأطفال، كما يلي.

تردد قناة توم وجيري

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: HD.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة تنة ورنة

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي

- التردد: 11396.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.