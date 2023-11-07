«الإصلاح والنهضة»: زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية دليل محورية موقف مصر

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن زيارة ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية لمصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد رسالة واضحة على «محورية الدور المصري» في حل القضية الفلسطينية.

دور محوري لمصر في القضية الفلسطينية

وأضاف عبد العزيز بأن على كافة الأطراف أن تعي أهمية الحلول الدبلوماسية للصراع في المنطقة وأن أي تحركات لا تدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لن تقدم جديدا بل ستجعل الوضع يتأزم أكثر.

وأشار إلى أنه على القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة أن تتراجع عن الدعم غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي ولعب دور الوسيط وليس أن تكون طرف في الأزمة الحالية.

الإصلاح والنهضة يتنقد موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون مساعدة إسرائيل

وكان هشام عبد العزيز رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، انتقد موافقة الكونجرس الأمريكي، على قانون مساعدة إسرائيل، واصفا القرار بأنه «وصمة عار» في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف «عبد العزيز»، في بيان، أن القرار يصعب من أي محاولات مستقبلية لدور أمريكي كوسيط يمكن الاعتماد عليه في عملية السلام في المنطقة.