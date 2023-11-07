تحرير 210 محاضر متنوعة في حملة تموينية مكثفة بجنوب سيناء

قال الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن مديرية الصحة شنت حملة مرور مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة دهب، وتم خلالها المرور على 98 منشأة.

أعضاء لجنة التفتيش على أماكن تداول الأغذية

وأوضح «عريضة»، في بيان صحفي، أن اللجنة تشكلك برئاسة مصطفى خليل القائم بأعمال مدير مراقبة الأغذية بالمديرية وبعضوية كل من الدكتور حسن العشري مدير الإدارة الصحية بدهب ومدحت محمد وأحمد فتحي مشرف الأغذية بالمديرية ومحمد عبد الرحمن مفتش أغذية دهب وتم المرور على 98 منشأة وأسفرت الحملة عن :

محاضر مخالفات أماكن تداول الأغذية

1- تحرير 88 محضرا نظافة.

2: - 118 محضرا عدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية.

3- تحرير 4 محاضر ضبط لكمية بلغ وزنها 1288 كيلو و572 لترا لأغذية ومشروبات منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

4- إعدام 916 كيلو و125 لتر لأغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية.

5- تم التوصية بغلق 4 منشآت غير مستوفاة للاشتراطات وبها خطر داهم على الصحة العامة.

بإجمالي محاضر بلغ عددها 210 محاضر، كما تستمر حملات المرور والتفتيش علي أماكن تداول الأغدية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي أمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.