المركز المصري للدراسات: أمريكا وإسرائيل لا تريدان حل القضية الفلسطينية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد مرور شهر كامل من القتال الدائر في قطاع غزة والضفة الغربية، تبين أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه أي حسابات لكم القذائف التي يستخدمها في الحرب الدائرة، كما أن تكلفة هذه الحرب غير محسوبة تمامًا، فقط يريدون تقويض القضية الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي يسعى الآن لمنع تنفيذ أي حلول مستقبلية

وأضاف «عكاشة» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى الآن لمنع تنفيذ أي حلول مستقبلية للقضية الفلسطينية، وذلك يتضح من خلال تصريحات كافة الأطراف الإسرائيلية والأمريكية أيضًا، من خلال عدم حديثهم حتى الآن عن وقف إطلاق النار في غزة أو الضفة الغربية.

قصف قاعدة «كونيكو» الأمريكية في سوريا

وكان مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، قد أعلن أن قصفًا صاروخيًا استهدف قاعدة «كونيكو» الأمريكية في سوريا.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع عسكري إسرائيلي ردا على قصف أحد مواقعه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 10468 شهيدا وأكثر من 27 ألف مصاب جراء العدوان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».