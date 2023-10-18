خالد عكاشة: الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تهجير سكان غزة لسيناء منذ سنوات

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تهجير سُكان غزة إلى سيناء وتهجير الضفة الغربية للأردن يعد المشروع الإسرائيلي الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية الحالية الترويج له منذ سنوات.

الرؤية المصرية حول القضية الفلسطينية

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية شيرين عفت على قناة dmc، أن الرؤية المصرية التي رُسخت منذ عام 2014 حتى الآن، تتمثل في حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إذ تعد حل مستدام ونقطة استقرار ومشهد لصناعة سلام حقيقي واستقرار للمنطقة كلها.

تقويض القضية الفلسطينية

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يؤكد على أنه يجب على الجانب الإسرائيلي تحمل المشكلة، فالحل ليس في دول الجوار وسيناء على الإطلاق»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قال في الكلية الحربية كون مصر تستضيف 9 ملايين زائر وضيف والمشكلة ليست في المليون زائر فلسطيني بل في مسألة القضية الفلسطينية وتقويضها.