صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة أسدود

أعلن الإعلام الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة أسدود، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكانت فصائل عراقية أعلنت تبنيها قصف قاعدة «كونيكو» الأمريكية في سوريا.

وكان مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، قد أعلن أن قصفًا صاروخيًا استهدف قاعدة «كونيكو» الأمريكية في سوريا.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع عسكري إسرائيلي ردا على قصف أحد مواقعه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 10468 شهيدا وأكثر من 27 ألف مصاب جراء العدوان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».