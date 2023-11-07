رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة أسدود

كتب:

محمد عزالدين
07:56 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
صواريخ المقاومة

صواريخ المقاومة

أعلن الإعلام الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة أسدود، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكانت فصائل عراقية أعلنت تبنيها قصف قاعدة «كونيكو» الأمريكية في سوريا.

وكان مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، قد أعلن أن قصفًا صاروخيًا استهدف قاعدة «كونيكو» الأمريكية في سوريا.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع عسكري إسرائيلي ردا على قصف أحد مواقعه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 10468 شهيدا وأكثر من 27 ألف مصاب جراء العدوان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا طارئا بشأن تأثيرات حرب إسرائيل على غزة

أستاذ دراسات عبرية: نتنياهو خطر على إسرائيل.. ومتهم بالتحريض على اغتيال «رابين»

أبو الغيط يدعو الأمم المتحدة لعدم الاستهانة بتهديدات إسرائيل بقصف غزة بـ«النووي»

«الوطني الفلسطيني» عن تصريحات زعيم معارضة إسرائيل حول إقامة فلسطين بالمريخ: عنصرية

وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق: إسرائيل تستهدف احتلالا طويل الأمد في غزة

«التعاون الإسلامي» تدعو لتشكيل جبهة إعلامية لكشف أكاذيب إسرائيل عالميًا
بقلم محمد عزالدين