وظائف شاغرة في 6 وزارات وجهات حكومية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن وظائف حكومية شاغرة خلال شهر نوفمبر الجاري، وحاجة 6 جهات حكومية الى شغل العديد من الوظائف بها، وهي مجلس الوزراء، ووزارة المالية والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان وهيئة النقل العام، وتفاصيلها على النحو التالي:

أولا : وظائف وزارة المالية

الجهة طالبة الإعلان: وزارة المالية.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: وزارة المالية

وصف الوظيفة: وظائف قيادية:-

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية، المهارات الفنية وسنوات الخبرة وشروط المتقدمين.

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/11/05

نهاية الإعلان: 2023/12/04

العدد المطلوب: 2

- تقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية – (أبراج وزارة المالية بمدينة نصر – امتداد رمسيس – القاهرة ) /( برج رقم 4 الدور الأول – غرفة رقم 106) ولمدة 30 يوما اعتبارا من 05/11/2023 وحتى 04/12/2023، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وعلى من يريد الاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي التوجه للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية الكائن محلها.

ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد وسوف تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 .

ثانيا: وظائف مجلس الوزراء

بيانات الوظيفة: مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب مدير المركز.

الجهة طالبة الإعلان: المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: جهات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة الأول (أ) بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

ثالثا: وظائف وزارة العدل

1- وظيفة الخدمات المعاونة خفير حراسة عن طريق التعاقد

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري

المجموعة الوظيفية: الوظائف الحرفية وخدمة معاونة

الجهة التابع لها: وزارة العدل

شروط الوظيفة

- أن يكون مصري الجنسية وعلى ألا يزيد السن على 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو أعفى منها

- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.

- أن يكون المتقدم من بين أبناء محافظة القاهرة

2- حرفي سائق عن طريق التعاقد

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.

المجموعة الوظيفية: الوظائف الحرفية وخدمة معاونة.

وصف الوظيفة:

1- القيام بأعمـال ذات طبيعة حرفية تتطلب استخدام آلات او أدوات أو مواد وقيـادة وسائــل نقل مختلفة وذلك في أحد مجالات الحركة والنقل وتحتاج إلى معرفة بأصول الحرفة.

2- أن يكون مصري الجنسية وعلى ألا يزيد السن على 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو أعفى منها.

5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات.

7- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.

8- رخصة قيادة مهنية.

9- أن يكون المتقدم من بين أبناء القاهرة الكبرى (القاهرة ــ الجيزة ــ القليوبية).

3- باحث حسابات عن طريق التعاقد

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

وصف الوظيفة:

1- القيام بأعمال تخصصية أو تنفيذية في مجال التمويل والمحاسبة و إنجاز وتنفيذ الأعمال والمهام التي يتطلب أداؤها المعرفة بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

2- أن يكون مصري الجنسية وعلى ألا يزيد السن على 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو أعفى منها.

5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات .

7- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات.

8 -أن يكون المتقدم من بين أبناء محافظة القاهرة.

سنوات الخبرة: 5 سنوات على الأقل.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عالي تخصصي في مجال العمل (بكالوريوس تجارة قسم محاسبه) بتقدير عام جيد جداً

4- وظائف مهندس صيانة عن طريق التعاقد

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

سنوات الخبرة:5 سنوات على الأقل

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عالي تخصصي في مجال العمل (بكالوريوس هندسة ميكانيكا) بتقدير عام جيد جداً.

5- وظيفة مهندس متابعة تنفيذ مشروعات عن طريق التعاقد

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

سنوات الخبرة: 5 سنوات على الأقل

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عالي تخصصي في مجال العمل (بكالوريوس هندسة مدنى) بتقدير عام جيد جداً

رابعا: وظائف وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية

وظائف قيادية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

وصف الوظيفة:

وظائف قيادية:-

1-رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

2-رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

3-مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات

4-مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني

5-مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني

6-مدير عام الإدارة العامة للدراسات السكانية

7-مدير عام الإدارة العامة للكهرباء واستخدامات وترشيد الطاقة

8-مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

التفاصيل والشروط كما هو موضح في المستندات التالية :

خامسا : وظائف وزارة الإسكان

رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة , أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

سادسا: وظائف هيئة النقل العام

وظائف قيادية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: هيئة النقل العام بالقاهرة

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: محافظة القاهرة

وصف الوظيفة: وظائف قيادية:-

رئيس الإدارة المركزية لتشغيل أتوبيس جنوب الجيزة رئيس الإدارة المركزية لورش جسر السويس.

- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس بدر.

- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس فتح.

- مدير عام الإدارة العامة لفرع تشغيل أتوبيس الترعة.