وظائف توفرها «الشباب والرياضة» بالقطاع الخاص.. رواتب تبدأ من 7000 جنيه

تواصل وزارة الشباب والرياضة، مساهمتها وجهودها الكبيرة في خلق فرص عمل جديدة للشباب والخريجين حديثي التخرج، بمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص، حيث أعلنت الوزارة، عن وجود العديد من فرص العمل الجادة واللائقة بشركة «تاج الملوك» للصناعات الغذائية.

فرص جادة للتوظيف بشركة «تاج الملوك»

«الوطن» تستعرض فيما يلي جميع التفاصيل عن الوظائف التي توفرها وزارة الشباب والرياضة، بالاتفاق مع شركات القطاع الخاص، ومن بينها فرص للتوظيف بشركة «تاج الملوك» للصناعات الغذائية ، وهي على النحو التالي:

طبيعة الوظائف المتاحة بشركة «تاج الملوك»

1- مناديب مبيعات خارجية (شرط وجود رخصة قيادة)

مكان العمل:

القاهرة / الجيزة / الفيوم / المنصورة / المنيا

شروط ومتطلبات الوظيفة:

• مؤهل عالي / متوسط

• خبرة أو بدون خبرة

• معه شهادة التجنيد بالإعفاء او التأجيل او انهاء الخدمة العسكرية.

• يملك رخصة قيادة سيارة خاصة أو مهنية

• لديه القدرة على التفاوض والاقناع

• لديه القدرة على التواصل ومهارات البيع

المميزات والحقوق:

• مرتبات تبدأ من 7000 ج بالعمولة

• 600 ج تصرف من الشركة بعد تحضير الورق. (منحة)

• تأمينات اجتماعية

• تأمين طبي خاص

• تأمين علي الحياة

• أرباح سنوية

- للتقديم للحصول على الوظيفة

يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/gtgdz7fWkh

لأي استفسار يرجى التواصل للاتصال /واتس آب على الأرقام التالية: 01015222720 / 01103313123