إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي لمدة 4 ساعات غدا

أعلنت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، أنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، غدا الأربعاء في الفترة من 4 فجرا إلى 8 صباحًا من ذات اليوم، أو حتى وضوح الرؤية للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، لليوم الرابع تواليا نتيجة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

أسباب غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

وبحسب بيان رسمي من محافة الإسكندرية، فإن القرار جاء بناءً على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تحذيرات لقائدي السيارات بسبب الشبورة المائية

وتهيب محافظة الإسكندرية، قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

يذكر أنه جرى غلق ذات الطريقين الصحراوي و الدولي خلال الثلاث أيام الماضية، بالإضافة إلى غدا يكون اليوم الرابع، فيما جرى التشديد على قائدي السيارات بعد فتحه ببدء التحرك بهدوء وبالسرعة القانونية مع الانتهاء التدريجي للشبورة المائية.