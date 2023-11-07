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«العمل»: انتهاء فعاليات الدورة التدريبية المجانية لـ16 متدربا في الإسكندرية

كتب:

ماهر هنداوي
11:54 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
المحاضرون في الندوة

المحاضرون في الندوة

أعلنت مديرية العمل في الإسكندرية، انتهاء الدورات التدريبية المجانية على مهن التبريد والتكيف لـ16 متدربا، فضلا عن صيانة الأجهزة المنزلية لـ14 متدربا ومتدربة، ودورة الإلكترونيات والشاشات التي استفاد منها 16 متدربا، ضمن خطة المديرية للتدريب المهني للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية في تقريره للوزارة، أنّ مدة الدورات التدريبية على مهن التبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية بلغت شهرين متتالين، واستمرت دورة الإلكترونيات والشاشات لمدة شهر كامل، لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» لتدريب الشباب بالمحافظات.

وأوضح وكيل المديرية، أنّ التدريب يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى أنّ التدريب يساهم في تمكين الشباب للالتحاق بفرص عمل حقيقية.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.