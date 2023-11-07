عاجل| أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك.. وموقفه من العقوبة

كشف مصدر داخل نادى الزمالك، عن أن أحمد فتوح لاعب فريق الكرة بالنادي، أكد خلال جلسة التحقيق على أنه لا أزمة لديه في تلقي أي عقوبات يتم الاتفاق عليها من إدارة الزمالك.

كواليس خروج ثلاثي الزمالك من معسكر الفريق

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أنه خرج لتناول العشاء ومعه زميلاه محمد صبحي ومصطفى الزناري، وليس من أجل السهر مثلما تردد، وأن هذا يحدث من أكثر من لاعب سواء بإحضار عشاء داخل الفندق أو العشاء في الخارج.

وأشار إلى أن الثنائي صبحي، والزناري، عادا إلى المعسكر، في حين تم إبلاغه بأن عبد الواحد السيد، مدير الكرة، طلب استبعاده وعدم عودته مرة أخرى قبل مباراة زد في دوري نايل Nile الجمعة الماضي.. للتفاصيل.. اضغط هنا:

وكان نادي الزمالك، قد أعلن إيقاف أحمد فتوح وإحالته للتحقيق، بعد مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد، دون إخطار الجهاز الفني.

وخضع أحمد فتوح إلى التحقيق في نادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، أمام سيد عزت رئيس اللجنة القانونية بالنادي.