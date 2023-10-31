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«الأوقاف» تعلن انطلاق مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين

كتب:

رؤى ممدوح
10:33 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
القراء المشاركين بمقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين

القراء المشاركين بمقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية، انطلاق مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

انطلاق مقرأة كبار القراء

وحول تفاصيل انطلاق المقرأة فستشهد حضور أعلام القراء من دولة التلاوة المصرية، برئاسة: القارئ الشيخ/ طه النعماني، وعضوية كل من: القارئ الشيخ/ محمود الطوخي، والقارئ الشيخ/ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ/ صالح أبو القاسم، والقارئ الشيخ/ أحمد عبد الهادي، والقارئ الشيخ/ أحمد مكى.

السور التي تبدأ بها المقرأة

وستبدأ القراءة من أول سورة الحج، بإشراف الشيخ/ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لافتة إلى أنّ الدعوة عامة للجميع.

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بقلم رؤى ممدوح