مساعد وزير الخارجية الأسبق يشيد بموقف جوتيريش ورؤساء الوكالات الأممية

أشاد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق بمواقف وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورؤساء المنظمات الأممية التابعة بسبب موقفهم من العدوان على غزة.

تصريحات جوتيريش إيجابية ومؤثرة وتظهر عدم الرضا عن العدوان

وأوضح هريدي في تصريحات لـ «الوطن» أن تصريحات جوتيريش إيجابية ومؤثرة وتظهر عدم الرضا عن العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار أن موقف مسؤولي الأمم المتحدة على رأسهم الأمين العام ومنظماتها التابعة موقف إيجابي ومؤثر منتقدًا دور المنظمة الدولية نفسها وفشلها في وقف العدوان على غزة رغم قرار الجمعية العامة بأغلبية 120 عضوا في وقف العدوان وعمل هدنة إنسانية.

ووجه مساعد وزير الخارجية الأسبق التحية للأمين العام ورؤساء الوكالات الدولية التابعة لأنهم وقفوا بجوار الشعب الفلسطيني وعارضوا العدوان على غزة ودافعوا عن القانون الدولي الإنساني.

وأرجع هريدي السبب في فشل وقف العدوان على غزة لمجلس الأمن خاصة الفيتو الأمريكي الذي تستخدمه الولايات المتحدة لإجهاض أي قرار لمجلس الأمن عن العدوان في غزة.

الأمم المتحدة ترسل فريقا تقنيا لتقديم الدعم للهلال الأحمر المصري

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الحكومة المصرية توافق على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة، وأن الفريق سيتخذ من مدينة العريش القريبة من رفح مقرا له.