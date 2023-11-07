ماذا يعني نشر الأمم المتحدة فريقا تقنيا إنسانيا في العريش لتوصيل المساعدات إلى غزة؟

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الحكومة المصرية وافقت على نشر فريق أممي تقني إنساني، لتقديم المشاورة لجمعية الهلال الأحمر المصري، بشأن توصيل المساعدات إلى غزة.

أضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الفريق الأممي التقني الإنساني سيتخذ من مدينة العريش، مقرا له.

مهمة فريق الأمم التقني الإنساني للأمم المتحدة

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة «القدس»، إن الفريق الأممي سيقوم ببحث جميع المطالب الإنسانية والنواقص التي يحتاجها قطاع غزة بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف «الرقب» لـ«الوطن»، أن الفريق الأممي التقني الإنساني سيقوم أيضًا بنقل البضائع والمساعدات أو حتى نقل المرضى، إلى المستشفيات التي طرحت فرنسا إقامتها لعلاج مصابي غزة، وهي مستشفيات عائمة.

«حليمة»: الفريق الأممي سيسهم في دخول مساعدات تتفق مع ظروف سكان غزة

بدوره، قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية السابق، إن الفريق الأممي سيقوم بالإسهام في دخول المساعدات التي اتفق مع الظروف التي يمر بها قطاع غزة، مشددا على أن سمحا مصر بهذا الأمر، سيكون محل تقدير واسع على الصعيد الدولي.

أضاف «حليمة» لـ«الوطن»، أن الفريق سيشترك مع مصر في جزئية نقل المصابين، خاصة أن عدد الجرحى في تزايد.

«البرديسي»: فريق الأمم التقني الإنساني سيعطي رؤية أممية لما يحدث في غزة

طارق البرديسي خبير الشؤون العربية والدولية والمحلل السياسي، أشار لـ«الوطن»، إلى أن الفريق الأممي سيساند الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات، وليس له دور فيما يتعلق بالنواحي السياسية أو العسكرية، وكل دوره في إطار الإنساني.

أضاف أن تواجد الفريق يوفر فرصة لوصف الأضرار الجسيمة التي تحدث في غزة، وما يحدث في الأراضي على الواقع، برؤية أممية، ما سيؤثر بالسلب على النهج الإسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة في الإطار الإنساني.