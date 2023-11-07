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ضبط 342 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
11:25 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
سجائر مجهولة المصدر

سجائر مجهولة المصدر

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والإتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» إنه على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق,.

حملة على محلات السجائر

وأضاف القلش أنه تنفيذاً للتعلىمات قامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن:

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر

- تحرير محضر حيازة وبيع وعرض سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومصادرة عدد 342 علبة سجائر

- تحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش لبقال تمويني

- تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الحرة لعدد 2 بقال تمويني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات .

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بقلم خالد غنيم