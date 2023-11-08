الطاهري: «إكسترا نيوز» كانت ظهيرا قويا لـ«القاهرة الإخبارية» في انطلاقتها

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّ قناة «إكسترا نيوز» عنوان نجاح للعديد من الأساتذة العاملين بمجال الإعلام، وذلك منذ تأسيسها في عام 2014، ولكني انضممت لإدارتها عام 2021 وكنت نائب رئيس القناة ورئيس القناة خالد مرسي.

«الطاهري»: بدأنا عملية تطوير «إكسترا نيوز» بالفريق الموجود بالفعل

وأضاف «الطاهري»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، للإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمذاع على «قناة dmc»، أنَّنا بدأنا عملية تطوير «إكسترا نيوز» بالفريق الموجود في القناة بالفعل، عبر تصعيد الأكفأ واتباع الطرق المؤسسية واستغلال الكوادر العظيمة بالقناة.

فتحنا العديد من الفرص والمجالات للشباب بالقناة وغيرنا شكلها

وتابع رئيس قطاع القنوات الإخبارية بـ «المتحدة»، «فتحنا العديد من الفرص والمجالات للشباب بالقناة حتى تغير شكلها، ومع الاجتهاد وبرامج التدريب استطاعوا إثبات ذاتهم وكفاءتهم، وجزء منهم كان سببا في نجاح القاهرة الإخبارية، سواء أمام أو خلف الشاشة، وذلك لأن خروج قناة القاهرة الإخبارية كان له جذر ودعم وسند قوي اسمه إكسترا نيوز».