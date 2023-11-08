الطاهري: «إكسترا لايف» هي مَن تكفلت بنقل كل جلسات الحوار الوطني

كشف أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن حجم العمل في مصر لم تستوعبه حجم قناة إخبارية واحدة، مشيرًا إلى أن لو كانت «إكسترا نيوز» بمفردها كنا أهدرنا الذاكرة السياسية في مصر «الحوار الوطني».

«اكسترا لايف» هي من تكفلت بنقل كل جلسات الحوار الوطني

وأضاف «الطاهري»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، للإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمذاع على «قناة dmc»، أمس الثلاثاء، أن «اكسترا لايف» هي من تكفلت بنقل كل جلسات الحوار الوطني فأصبح توثيق لكل النُخب المصرية في كل المجالات في حوالي 112 قضية بتواجههم أو تحديات بتواجهه الدولة المصرية سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

قنوات الأخبار فاجأت الجميع أنها تغطي مهرجان العلمين

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: «جاء بعد ذلك مهرجان العلمين وكان مفاجأة أن قنوات الأخبار أنها تغطي مهرجان العلمين.. والعلمين كانت تمثل مهرجان ترفيهي بشكل مختلف فى الشرق الأوسط ومركزية نوع جديد من السياحة.. وقناة اكسترا لايف كانت عايشة مع مهرجان العلمين ونقلت كل الفعاليات المختلفة ورصدت هذه الحالة بشكل كامل».