5 معلومات عن قنابل «سبايس» الفتاكة.. ستحصل عليها إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، موافقة على تزويد إسرائيلي بأسلحة دقيقة التوجيه مما يتيح لها شن هجمات على أهداف محددة، وذلك عقب إعلان الكونجرس بخط نقل قنابل دقيقة التوجيه بقيمة 320 مليون دولار إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، فما هي القنابل؟، بحسب ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

قنابل سبايس

«قنابل سبايس» تعد نوع من الأسلحة الموجهة بدقة تطلقها الطائرات الحربية، وأشارت الصحيفة أن شركة الأسلحة «رافائيل يو أس إيه» ستنقل القنابل إلى شركتها الأم فى إسرائيل «رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة» لتستخدمها وازرة الدفاع الإسرائيلية.

معلومات عن قنابل سبايس

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أهم المعلومات عن «قنابل سبايس»، وتأتي كالتالي:-

1- قنابل سبايس تعد أسلحة موجهة تهدف إلى تدمير أهداف محددة وتقليل الأضرار الجانبية، وتشمل هذه الأسلحة الصواريخ المتعددة الاستخدامات التي يمكن إطلاقها من الجو والسفن وغيرها من المنصات.

2- قنابل سبايس نوع من القنابل دقيقة التوجيه، التي تطلقها الطائرات الحربية.

3- وفقًا للشركة المصنعة لقنابل سبايس، تتميز هذا السلاح الجو-أرض بالذكاء والدقة والفعالية من حيث التكلفة، وهو مصمم لتقليل الأضرار الجانبية إلى أدنى حد ممكن.

4- تشبه صاروخ JDAM (ذخائر الهجوم المباشر المشترك ) الموجه الأمريكي، أحد عناصر سلاح الجو الأمريكي.

5- تتمتع بنطاق إطلاق يتراوح بين 60 و100 كيلومتر، وتتمتع بقدرة على تنفيذ «ضربات متعددة ومتزامنة بدقة متناهية»، كما أنها قادرة على استهداف الأهداف الثابتة والمتحركة على الأرض والبحر.