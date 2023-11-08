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«الطاهري»: حجم العمل والإنجاز في مصر لا تستوعبه قناة واحدة

كتب:

نرمين عفيفي
08:01 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ حجم العمل والإنجاز في مصر، لا تستوعبه قناة واحدة، متابعا: «من هنا جاءت فكرة قناة إكسترا لايف».

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «دي إم سي»: «وتكفلت «إكسترا لايف» بتوثيق جلسات الحوار الوطني، وما عرضته النخب المصرية في نحو 112 قضية تخص الشأن العام وتحديات الدولة المصرية، في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية».

«الطاهري»: قناة «إكسترا لايف» غطت فعاليات مهرجان العلمين كاملة 

وتابع رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «قنوات الأخبار كانت تغطي مهرجان العلمين، باعتباره مهرجان ترفيهي يقدم نوعا جديدا من السياحة بشكل مختلف في الشرق الأوسط، وقناة «اكسترا لايف» نقلت كل الفعاليات المختلفة كاملة».

«إكسترا نيوز» تشهد تطورًا كبيرًا

وشرح أنّ عملية التطوير في قناة «إكسترا نيوز» مستمرة، متابعًا: «إكسترا نيوز تشهد تطورًا كبيرًا وإنشاء استديوهات جديدة».

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