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إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

كتب:

ريهام مصطفى
09:13 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة نبروه حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي  الزراعية والمملوكة للدولة، ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

متابعة ملف التعديات والإزالة الفورية

قال اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة نبروه، في بيان، إنه في إطار تعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية نتابع ملف التعديات والإزالة  الفورية لكافة أنواع  المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة  الفورية لكافة التعديات.

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية

وتابع رئيس مركز ومدينة نبروه، أن الحملة أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية، حيث أزلنا 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بعزبة حماد التابعة للوحدة المحلية في بهوت، وإزالة حوائط بدون ترخيص علي مبني مخالف خارج الحيز العمراني، و3 حالات أخرى في نطاق المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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