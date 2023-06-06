الفنان تامر فرج عن مشاركة سماء إبراهيم في مسرحية الحفيد: «مبدعة لأقصى حد»

أشاد الفنان تامر فرج، باختيار الفنانة سماء إبراهيم بدلا من لوسي، في العروض الجديدة من مسرحية «الحفيد»، والتي تعرض على المسرح القومي.

وكتب تامر فرج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الست دي مبدعة إلى أقصى حد، هتنور المسرح القومي وهتنور مسرحية الحفيد.. كان نفسى أرجع أمثل قدامك ولو ليلة، يا أستاذه ترقبوا رجوع مسرحية الحفيد على المسرح القومي إن شاءالله الحق يظهر برجوع المسرحية ببطلة جديدة وليس بمداخلات تليفونية على برامج التوك شو».

سبب تغيير الفنانة لوسي

وقررت إدارة المسرح القومي في وقت سابق الاستعانة بالفنانة سماء إبراهيم، بدلاً من الفنانة لوسي، التي قدمت الموسم الأول كاملًا، قبل أنّ يتوقف العرض لفترة طويلة بسبب وقوع خلافات وأزمات بينها وبين فريق العمل، وصلت إلى حد الاتهامات.

أبطال مسرحية «الحفيد»

يشارك فى بطولة مسرحية «الحفيد»عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم سماء إبراهيم، عابد عناني، ندا عفيفي، عبدالباري سعد، عادل عفر، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.