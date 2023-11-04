خطوات حجز الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن كل ما يتعلق بحجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023، ورابط حجز البطاقة لكل مواطن معني بالاستفادة من هذه الخدمة، وذلك في إطار تسهيل مهمة الحصول على خدمة كارت الخدمات الطبية المتخصصة.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، خطوات ورابط حجز الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، الذي أعلن من قبل وزارة الصحة والسكان.

خطوات حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، حجز الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، وهي:

- الدخول على رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 من هذا الرابط http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx .

- إدخال البيانات المطلوبة، وهي «الاسم، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، ومحافظة السكن، والعنوان، والوظيفة، والتليفون، ونوع الوظيفة».

- الضغط على حفظ البيانات.

- وصول رسالة نصية بموعد ومكان الكشف الطبي.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأضافت التضامن الاجتماعي أن مزايا كارت الخدمات المتكاملة، هي:

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.