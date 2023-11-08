قطع المياه اليوم في 7 مراكز بالمنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه اليوم الأربعاء بعدة مناطق وقرى تابعة لـ7 مراكز بها لإجراء أعمال الصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات، وفقا للجدول الدوري الذي تتبعه شركة مياه المنوفية لصيانة الأماكن التابعة لها لتقديم جودة أفضل.

مواعيد قطع المياه اليوم في المنوفية

وكشفت شركة مياه المنوفية، عن قطع المياه اليوم الأربعاء بداية من 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

أماكن قطع المياه

وجاءت أماكن قطع المياه اليوم الأربعاء كالتالي:

- شبين الكوم، قطع المياه بقريتي البتانون وبخاتي.

- الشهداء، قطع المياه اليوم في كفر دنشواى وزاوية الناعورة وزاوية بشاتي وعمروس.

- بركة السبع، قطع المياه في قريتي الحلامشة وهورين.

- تلا، انقطاع المياه في قرى أبو عيشة وزنارة وبابل وكفر ربيع.

- قويسنا، انقطاع المياه اليوم في كفر بهنس وميت نصري وطه شبرا وأبهنس.

- الباجور، أماكن قطع المياه اليوم بكفر الخضرة.

- أشمون، انقطاع المياه اليوم في قرى قورص وكفر المطرانية وطهواي.

وأهابت شركة مياه المنوفية بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم الأربعاء، خاصة أصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات؛ بتوفير كميات المياه المناسبة لاستخدامها خلال فترة الانقطاع.