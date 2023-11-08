خريطة قطع المياه اليوم في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة شركات مياه شرب وصرف صحي في أكثر من محافظة، قطع المياه، للصيانة الدورية، وغسل المروقات وتطهير الخزانات، وفقًا لجدول الصيانة الدورية الشهري المتبع بكل منطقة، مطالبة المواطنين بتوفير بديل خلال هذه الفترة.

خريطة قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» وفقا لشركات المياه خريطة أماكن قطع المياه بالمحافظات اليوم الأربعاء، كالتالي:

- أعلن حي الجناين بمحافظة السويس قطع المياه اليوم لمدة 14ساعة، لإجراء أعمال ربط محطة الجبلايات بخط المياه الرئيس بطريق ناصر، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحا حتى الساعة الثانية مساء.

مواعيد قطع المياه اليوم

- كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية قطع المياه بعدة مناطق اليوم الأربعاء في 7 مراكز هي: مركز شبين الكوم ومركز قويسنا ومركز بركة السبع ومركز أشمون ومركز الباجور ومركز الشهداء ومركز أشمون ومركز تلا، لمدة 4 ساعات من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

أماكن ضعف المياه اليوم

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بضعف المياه بمركز شطورة لمدة 48 ساعة بدأت يوم الثلاثاء وتنتهي في تمام الساعة 1 صباح الخميس المقبل، لأعمال الصيانة وتوسعات محطة مياه جرجا السطحية.

توفير سيارات مياه مجانية

وتوفر شركات مياه الشرب والصرف الصحي بأماكن قطع المياه اليوم الأربعاء سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع يتم طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125مع تقديم اعتذار للعملاء لانقطاع المياه لتقديم خدمة أفضل.